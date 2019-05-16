«Виртус Болонья» предлагает Теодосичу более € 2 млн за два сезона

БК «Виртус Болонья» предлагает разыгрывающему сборной Сербии Милошу Теодосичу контракт более чем на € 2 млн, утверждает Sportando.

По данным источника, в приглашении опытного разыгрывающего заинтересован наставник команды Саша Джорджевич, который также является главным тренером сборной Сербии. «Виртус Болонья» предлагает Теодосичу контракт на два сезона. В первый год он получит € 1,1 млн, а во второй — € 1,2 млн.

Сам разыгрывающий, по всей видимости, хочет вернуться в НБА. Тем не менее Теодосич готов рассмотреть предложение итальянского клуба, если не договорится с командами из НБА.

В настоящее время Теодосич является свободным агентом. Теодосич покинул ЦСКА летом 2017 года, подписав контракт с «Лос-Анджелес Клипперс». В НБА за два сезона он провёл 60 матчей, в которых набирал по 8 очков и отдавал по 4 передачи за 21 минуту в среднем за игру. Разыгрывающий покинул «Клипперс» в феврале 2019 года и с тех пор играл только за сборную Сербии.