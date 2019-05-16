Носов: ключ к успеху ЦСКА — снятие проклятия «Финала четырёх»

Бывший центровой сборной России Виталий Носов поделился ожиданиями от полуфинала плей-офф Евролиги ЦСКА — «Реал». Поединок состоится 17 мая.

«Финал четырех» — очень непредсказуемый турнир. Да, достаточно симпатичные команды, но у кого-то проблемы с составом, у кого-то другие проблемы. Здесь все может быть. Очень много факторов успеха, но прежде всего — ментальная готовность. В «Финале четырех» очень часто случались самые неожиданные вещи.

«Реал» — это не просто серьезный соперник, это чемпион. Эта команда выбила из борьбы за титул ЦСКА в прошлом году. Думаю, что это будет и тренерское противостояние. И у ЦСКА, и у «Реала» больше половины состава сохранилось с прошлого года. Не думаю, что все забыли про то, что было в прошлом году, но, уверен, что это точно не будет ключевым моментом в противостоянии завтра.

Точно будет интересная игра, и она точно не будет очень результативной. Абсолютно точно, что обе команды будут играть от защиты и искать слабые точки соперника. Команды не закроются, но будут играть осторожно.

Защите будет уделено огромное внимание. ЦСКА — атакующая команда, с хорошим процентом трёхочковых. Я думаю, что «Реал» будет стараться удержать быстрые отрывы.

Ключ к успеху — это снятие проклятия «Финала четырёх» с ЦСКА. Я уверен, что там что-то не так (смеётся). Кто-то или колдует, или ещё что-то. Потому что из 16 финалов у ЦСКА была возможность завоевать 10-12 титулов, а их всего — 3, и очень много проиграно на последних секундах. И точно так же было выиграно. Помните подбор Хряпы в 2006 году. Это что? Мистика, точно», — цитирует Носова телеканал «360».