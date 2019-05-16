Сет Карри: сомневаюсь, что мы будем общаться со Стефеном во время серии

Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Сет Карри сказал, что вряд ли будет общаться с братом, Стефеном, играющим в составе соперников «Портленда» — «Голден Стэйт Уорриорз», во время финальной серии плей-офф Западной конференции.



«Сомневаюсь, что мы будем разговаривать во время финала. Посмотрим, но я правда сомневаюсь. Странно, конечно, играть против брата в каждом матче, но у меня в карьере будет не так много шансов попасть в финал НБА, так что постараюсь сделать всё, чтобы нам это удалось», — приводит слова Сета Карри The Athletic.



Стоит отметить, что Сет и Стефен Карри стали первыми в истории лиги братьями — соперниками в финале конференции.



Первая встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 116:94. Благодаря этому «Уорриорз» повели в серии — 1-0. Стефен Карри в том матче, выйдя в стартовом составе, набрал 36 очков, совершил 6 подборов, отдал 7 передач и сделал перехват за 35 минут. Сет Карри, появившись со скамейки, записал в актив 3 очка, 3 подбора, 2 передачи, 2 перехвата и блок-шот за 19 минут.