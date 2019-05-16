Обрадович сообщил, что Веселы и Калинич сыграют в «Финале четырёх»

11 мая менеджер «Фенербахче» Дженк Рене сообщил, что лидеры турецкого коллектива Никола Калинич и Ян Веселы, с большой долей вероятности, не сыграют в «Финале четырёх» Евролиги. Однако сегодня, 16 мая, наставник стамбульского коллектива Желько Обрадович сказал, что оба игрока смогут выйти в составе «Фенербахче».

«Они, конечно же, сыграют. Сколько минут игрового времени получат и насколько будут готовы — другой вопрос. Но я рассчитываю на них. И они будут играть», — приводит слова специалиста Eurohoops.

Стоит добавить, что Луиджи Датоме и Жоффри Ловернь, как и ожидалось, не смогут сыграть в «Финале четырёх» Евролиги. Напомним, в полуфинале «Фенербахче» встретится с «Анадолу Эфес», а ЦСКА померится силами с «Реалом».