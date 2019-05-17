Мессина: MVP сезона – Харден или Адетокунбо, они показали космический баскетбол

Тренер «Сан-Антонио Спёрс» Этторе Мессина рассказал, как изменится клуб после проигрыша в первом раунде плей-офф НБА.

«Ничего не изменится! С клубом ничего не произойдёт. «Сан-Антонио» — абсолютно цельная структура, всегда чётко и своевременно реагирующая на вызовы. Какой бы результат ни был показан в конце сезона, мы все думаем над тем, что делать дальше, как улучшить ситуацию. Никто никогда не делает драмы из случившегося. «Шпоры» привыкли анализировать всё происходящее и делать правильные выводы. Хорошие результаты — следствие хорошей работы», — цитируют Мессину «Известия».

Также Мессина предположил, кто будет признан MVP регулярного сезона.

«Джеймс Харден или Яннис Адетокумбо. Они абсолютно разные игроки, но оба показали космический баскетбол.

Лучший новичок? Лука Дончич, без вариантов.

Лучший защищающийся игрок? Сейчас очень много классных защитников, но мне кажется, что приз дадут Пи Джей Такеру», — отметил специалист.