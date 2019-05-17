«Голден Стэйт» вырвал победу у «Портленда» и повёл в серии 2-0

Во втором матче серии финала Западной конференции НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете взял верх над «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 114:111. После первой половины встречи «воины» уступали «-15», но выиграли третью четверть со счётом 39:24. За 4.28 до окончания основного времени действующие чемпионы уступали 100:108, но совершили рывок и одержали победу.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Стефен Карри, набравший 37 очков. Он реализовал 4 броска из 14 из-за дуги и 11 из 11 с линии штрафных. 24 балла на счету Клэя Томпсона. Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов. Кевин Дюрант из-за травмы участия в матче не принимал.

В составе «Портленда» дабл-дабл из 23 очков и 10 результативных передач оформил Дэмьен Лиллард. У Си Джея Макколлума 22 балла, у Сета Карри – 16.

«Голден Стэйт» повёл в серии со счётом 2-0. Следующий матч состоится на площадке «Портленда» 19 мая, начало – в 4:00 мск.