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«Голден Стэйт» вырвал победу у «Портленда» и повёл в серии 2-0

«Голден Стэйт» вырвал победу у «Портленда» и повёл в серии 2-0
Баскетбол / НБА 0

Во втором матче серии финала Западной конференции НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете взял верх над «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 114:111. После первой половины встречи «воины» уступали «-15», но выиграли третью четверть со счётом 39:24. За 4.28 до окончания основного времени действующие чемпионы уступали 100:108, но совершили рывок и одержали победу.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Стефен Карри, набравший 37 очков. Он реализовал 4 броска из 14 из-за дуги и 11 из 11 с линии штрафных. 24 балла на счету Клэя Томпсона. Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов. Кевин Дюрант из-за травмы участия в матче не принимал.

В составе «Портленда» дабл-дабл из 23 очков и 10 результативных передач оформил Дэмьен Лиллард. У Си Джея Макколлума 22 балла, у Сета Карри – 16.

«Голден Стэйт» повёл в серии со счётом 2-0. Следующий матч состоится на площадке «Портленда» 19 мая, начало – в 4:00 мск.

НБА - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
17 мая 2019, пятница. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
114 : 111
(29:31, 21:34, 39:24, 25:22)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Томпсон - 24, Грин - 16, Луни - 14, Белл - 11, Игуодала - 4, Маккинни - 3, Ливингстон - 3, Кук - 2, Эванс, Богут, Джонс, Йеребко
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 23, Макколлум - 22, Карри - 16, Харклесс - 12, Худ - 12, Амину - 9, Леонард - 7, Тёрнер - 6, Кантер - 4, Лейман, Лябисье, Саймонс, Коллинс
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