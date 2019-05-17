Блок-шот Игуодалы не позволил Лилларду сравнять счёт на последних секундах

Блок-шот лёгкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодалы стал ключевым в концовке второго матча финала плей-офф Западной конференции НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс». При счёте 114:111 в пользу своей команды Игуодала защищался против разыгрывающего соперника Дэмьена Лилларда. Вначале Андре едва не выбил у оппонента мяч на ведении, тем самым вынудил его выполнить бросок из неудобного положения и накрыл его внизу за 4 секунды до финальной сирены. При этом сам же Игуодала подобрал упавший мяч и начал контратаку.



Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 114:111. После неё «Уорриорз» повели в серии до четырёх побед 2-0.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.