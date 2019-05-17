Дюрант не сыграет в третьем и четвёртом матчах серии с «Портлендом»

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант не сыграет в третьем и четвёртом матчах финала плей-офф Западной конференции НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» из-за растяжения икроножной мышцы, сообщает ESPN. Под сомнением находится участие Дюранта во всей серии. Окончательно сроки его возвращения в строй станут известны через неделю после очередного медицинского обследования.



Форвард получил травму в пятом матче серии второго раунда с «Хьюстон Рокетс». В текущем плей-офф он набирает по 35,4 очка, совершает по 5,2 подбора и отдаёт по 5 передач за 40 минут в среднем за игру.



«Голден Стэйт» выиграл все три встречи, которые провёл без Дюранта. Команда ведёт в серии до четырёх побед с «Портлендом» со счётом 2-0.

«Голден Стэйт» вырвал победу у «Портленда» и повёл в серии 2-0