Си Джей Макколлум: «Голден Стэйт» украл у нас победу, но заслужил это

Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум после второго матча финала плей-офф Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз» отметил успешные действия соперника в концовке.
«Голден Стэйт» украл у нас победу. Но они заслужили это игрой на последних минутах. У нас были хорошие возможности. В том числе и лично у меня. Но я промахнулся с открытой позиции из-за дуги, не забил со средней дистанции и когда остался против Дрэймонда Грина. А они хорошо защищались.
Теперь мы должны сыграть с такой же самоотдачей в домашних матчах. Нельзя забывать, что мы впервые за 19 лет добрались до финала конференции», – цитирует Макколлума ESPN.
Встреча завершилась выездным поражением «Портленда» со счётом 111:114. После неё «Трэйл Блэйзерс» уступают в серии до четырёх побед 0-2.
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