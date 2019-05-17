Роскошный проход и финт Лилларда – в топ-5 дня в НБА

Эффектный блок-шот мощного форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина превосходящему его в росте центровому соперника Энесу Кантеру, роскошный сольный проход с элегантным финтом разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда, шикарный пас за спиной мощного форварда «Голден Стэйт» Юнаса Йеребко, фантастическая стремительная четырёхходовая комбинация «Голден Стэйт», завершённая сокрушительным данком мощного форварда Джордана Белла, а также блестящая игра в защите лёгкого форварда «Голден Стэйт» Андре Игуодалы на последних секундах оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня плей-офф НБА.

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