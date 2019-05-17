Яннис Адетокунбо: без Леброна путь в финал из Восточной конференции стал открыт

Лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо накануне второго матча финала плей-офф Восточной конференции с «Торонто Рэпторс» признался, что до начала сезона представлял выступление команды в плей-офф более сложным.



«Я не предвидел, что дорога к финалу будет такой простой. Но сейчас, оглядываясь на то, как развивались события в плей-офф, могу сказать, что без Леброна путь в финал из Восточной конференции стал открыт. То, что теперь нет необходимости встречаться с Джеймсом, значительно облегчает задачу», – цитирует Адетокунбо ESPN.



На пути к финалу Восточной конференции «Милуоки» обыграл в первом раунде «Детройт Пистонс» 4-0, а во втором – «Бостон Селтикс» 4-1. В финале конференции «Бакс» ведут в серии до четырёх побед со счётом 1-0.

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