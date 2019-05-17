Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Отчим Зайона Уильямсона: вариант с возвращением в Дьюк даже не рассматривался

Отчим Зайона Уильямсона: вариант с возвращением в Дьюк даже не рассматривался
Баскетбол / НБА 0

Отчим форварда Зайона Уильямсона, который считается главным претендентом на первый номер предстоящего драфта, категорически опроверг информацию о том, что игрок может отложить переход в НБА и провести ещё один сезон в NCAA в составе команды университета Дьюк.

«Зайон будет очень рад выступать за «Нью-Орлеан». Сейчас появилось много слухов о том, что он может вернуться в Дьюк, но такой вариант мы даже не рассматривали.

Зайон с детства усвоил, что необходимо принимать вещи, которые не можешь изменить. А выбор на драфте – это как раз то, на что он не способен повлиять. Такова суть НБА», – приводит слова отчима Ли Андерсона ESPN.

Право первого выбора на драфте 2019 года будет иметь «Нью-Орлеан Пеликанс».

Уильямсон рассматривает вариант с возвращением в университет Дьюка
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент