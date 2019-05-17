«Локомотив-Кубань» представил первую часть веб-серила «Тайны Баскет-Холла»

Пресс-служба БК «Локомотив-Кубань» представила первую часть нового веб-серила с комиком Сергеем Дружко. Новый сериал получил название «Тайны Баскет-Холла». По задумке авторов, в проекте будет рассказываться о тайнах, которые скрывает домашняя арена «Локомотива-Кубань». Естественно, что рассказ будет сопровождаться многочисленными шутками в исполнении одного из самых популярных юмористических блогеров рунета.

Видео можно посмотреть на Youtube-канале баскетбольного клуба.

Напомним, по итогам сезона «Локомотив-Кубань» уступил в первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ питерскому «Зениту». Краснодарцы проиграли серию в четырёх матчах. В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ краснодарский клуб занял четвёртое место.