Хиггинс: в матче с «Реалом» будет много импровизации

Защитник ЦСКА Кори Хиггинс прокомментировал предстоящий «Финал четырёх» Евролиги. В полуфинале турнира москвичи сыграют с «Реалом». Во втором полуфинале встретятся турецкие «Фенербахче» и «Анадолу Эфес».

«У нас много огневой мощи, в нашей команде хватает таланта и разных опций, мы чувствуем друг друга в нападении и знаем, что нужно делать. Всё сводится к защите, к тому, насколько сильно и солидно мы сможем действовать на своей половине. Нужно показать полноценную игру на обеих сторонах площадки.

Определённо, будет много импровизации, ведь все матчи разные. У каждого из нас высокий баскетбольный IQ, мы можем разобраться, как нужно играть. Завтра может быть битва в защите либо атакующая перестрелка, но с учётом наших возможностей, уверен, тренер подстроится и выберет тех, кто добудет победу», — приводит слова Хиггинса пресс-служба ЦСКА.