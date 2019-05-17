Вяльцев: мне нравится, как играет «Реал», по разнообразию он превосходит ЦСКА

Защитник БК «Химки» Егор Вяльцев оценил шансы ПБК ЦСКА в матче с БК «Реал» (Мадрид) в «Финале четырёх» Евролиги.



«У обоих соперников прекрасные по подбору игроков команды. Залог успеха у обоих этих соперников — стабильность состава, костяк команды. Если каждый год будешь менять по полкоманды, не достигнешь таких результатов, как ЦСКА, «Реал» или «Фенербахче».



Что касается предстоящей игры, то «Реал» обладает длинной «скамейкой» с разноплановыми баскетболистами. От «бьющих», быстрых до высоких доминирующих центровых. Таких как Таварес. Мне очень нравится, как играют мадридцы. С ними будет тяжело.



По разнообразию «Реал» немножко превосходит ЦСКА. Но думаю, что «армейцы» хорошо подготовились. Плюс не раз они уже встречались с мадридцами и в текущем сезоне добивались успеха в противостоянии с ними.



То, что «армейцы» сыграли на арене «Финала четырёх» серию плей-офф с «Басконией» в матче с «Реалом», подспорьем это точно не будет: соперник в два раза больше, чем ЦСКА, играл в этом зале. Да и, само собой, испанский зритель будет поддерживать «Реал». Шансы обоих соперников можно оценить как 50 на 50», – цитирует Вяльцева официальный сайт «Матч ТВ».



Напомним, первые встречи «Финала четырёх» Евролиги состоятся сегодня, 17 мая.

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