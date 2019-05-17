Дрэймонд Грин: я лучший защищающийся игрок всех времён

Тяжелый форвард «Голден Стэйт Уорриорз», Дрэймонд Грин нескромно охарактеризовал себя – он считает себя лучшим защищающимся игроком всех времён.



«Если говорить о лучшем защищающемся всех времён игроке, то это я. Абсолютно искренне так считаю», – цитирует баскетболиста The Athletic.



В текущем сезоне Грин провёл за «Голден Стэйт» 66 матчей, в которых в среднем набирает 7,4 очка, 7,3 подбора и 6,9 передач. Его команда пробилась в финал Западной конференции, где со счётом 2:0 ведёт в серии против «Портленд Трэйл Блэйзерс».



На протяжении всей карьеры 29-летний американец выступает за «Голден Стэйт». Он является трёхкратным чемпионом НБА. В 2017 году Дрэймонд был признан Лучшим оборонительным игроком лиги.