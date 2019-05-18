Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

ЦСКА вышел в финал Евролиги, отыграв у «Реала» «–9» в ходе 4-й четверти

ЦСКА вышел в финал Евролиги, отыграв у «Реала» «–9» в ходе 4-й четверти
Баскетбол / Евролига 0

ПБК ЦСКА стал вторым финалистом Евролиги, в упорнейшем поединке обыграв испанский «Реал» — 95:90.

Первая половина матча получилась абсолютно равной и завершилась с минимальным преимуществом испанского клуба — 45:43. В третьей четверти мадридцы вырвались вперёд ещё на 6 баллов, однако старания ЦСКА привели к тому, что за 3 минуты до финальной сирены счёт был равным — 80:80.

Финальная перестрелка завершилась в пользу «армейцев» — за 1:19 до конца основного времени Нандо де Коло отметился важнейшим трёхочковым, выведя ЦСКА вперёд — 87:85. Нервная концовка осталась за российским клубом.

Самыми результативными игроками матча стали де Коло и Серхио Родригес, на их счету по 23 очка. 18 очков — у Уилла Клайберна.

Главный трофей Евролиги ЦСКА разыграет в матче с турецким «Анадолу Эфес», который ранее уверенно обыграл «Фенербахче» — 92:73.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча «Финала четырёх» Евролиги ЦСКА — «Реал» Мадрид.

Евролига. 1/2 финала
17 мая 2019, пятница. 22:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
95 : 90
(18:22, 25:23, 22:28, 30:17)
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
ЦСКА: де Коло - 23, Родригес - 23, Клайберн - 18, Хиггинс - 11, Хантер - 8, Хайнс - 6, Питерс - 3, Хэкетт - 3, Боломбой, Ухов, Воронцевич, Курбанов
Реал Мадрид: Козёр - 18, Льюль - 13, Рэндольф - 12, Фернандес - 10, Кампаццо - 10, Томпкинс - 9, Таварес - 6, Кэрролл - 5, Тэйлор - 3, Айон - 2, Дек - 2, Рейес
«Реал» забрал проклятие ЦСКА
В матче за выход в финал баскетбольной Евролиги ЦСКА переиграл мадридский «Реал». Соперником по финалу неожиданно стал «Анадолу Эфес».
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент