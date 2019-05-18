ЦСКА вышел в финал Евролиги, отыграв у «Реала» «–9» в ходе 4-й четверти

ПБК ЦСКА стал вторым финалистом Евролиги, в упорнейшем поединке обыграв испанский «Реал» — 95:90.



Первая половина матча получилась абсолютно равной и завершилась с минимальным преимуществом испанского клуба — 45:43. В третьей четверти мадридцы вырвались вперёд ещё на 6 баллов, однако старания ЦСКА привели к тому, что за 3 минуты до финальной сирены счёт был равным — 80:80.

Финальная перестрелка завершилась в пользу «армейцев» — за 1:19 до конца основного времени Нандо де Коло отметился важнейшим трёхочковым, выведя ЦСКА вперёд — 87:85. Нервная концовка осталась за российским клубом.

Самыми результативными игроками матча стали де Коло и Серхио Родригес, на их счету по 23 очка. 18 очков — у Уилла Клайберна.



Главный трофей Евролиги ЦСКА разыграет в матче с турецким «Анадолу Эфес», который ранее уверенно обыграл «Фенербахче» — 92:73.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча «Финала четырёх» Евролиги ЦСКА — «Реал» Мадрид.