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ЦСКА и «Анадолу Эфес» сыграют в финале Евролиги 19 мая

ЦСКА и «Анадолу Эфес» сыграют в финале Евролиги 19 мая
Баскетбол / Евролига 0

Определились команды, которые разыграют главный трофей «Финала четырёх» Евролиги – ими стали московский ЦСКА и турецкий «Анадолу Эфес». Напомним, в полуфинальных встречал турецкий клуб оказался сильнее «Фенербахче», а российский обыграл «Реал» Мадрид.

Решающий поединок команд состоится 19 мая, в 21:30 мск. Тремя часами ранее состоится поединок за третье место между «Фенербахче» и «Реалом».

В регулярном чемпионате Евролиги ЦСКА занял второе место, уступив лишь «Фенербахче». В плей-офф «армейцы» оказались сильнее «Басконии» – 3:1.

«Анадолу Эфес» регулярный чемпионат завершил на четвёртом месте, а в плей-офф со счётом 3:2 обыграл «Барселону».

Стоит отметить, что в регулярном чемпионате оба матча с участием ЦСКА и «Анадолу Эфес» завершились в пользу «армейцев» – 102:84 и 80:78.

Действующим чемпионом Евролиги является «Реал» Мадрид. В финале прошлогоднего розыгрыша испанский клуб оказался сильнее «Фенербахче» – 85:80.

ЦСКА вышел в финал Евролиги, отыграв у «Реала» «–9» в ходе 4-й четверти
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