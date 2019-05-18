Де Коло – о камбеке в матче с «Реалом»: исход встречи определил наш характер
Защитник ЦСКА Нандо де Коло прокомментировал победу команды в полуфинальном матче Евролиги. В напряжённом поединке «армейцы» обыграли «Реал» Мадрид – 95:90. Сам баскетболист, набрав 23 очка, вместе с Серхио Родригесом, стал самым результативным игроком матча.
«Была тяжёлая игра, и мы изначально это понимали. Играть с «Реалом» всегда непросто, у них опытная команда, в которой много хороших баскетболистов, и они знают, как играть. Однако мы не отступали. Мы проявили характер, и это определило исход матча в концовке.
Впереди ещё один матч, к которому нужно подойти с максимальной концентрацией», – цитирует Де Коло официальный сайт Евролиги.
Напомним, финальный матч Евролиги состоится 19 мая в 21:30 мск. Соперником ЦСКА станет «Анадолу Эфес».
ЦСКА вышел в финал Евролиги, отыграв у «Реала» «–9» в ходе 4-й четверти
Итудис: удивительный камбек, «Реал» контролировал ситуацию практически весь матч
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