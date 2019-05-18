Родригес – о камбеке с «Реалом»: не знаю, было ли в моей карьере нечто подобное

Защитник ЦСКА Серхио Родригес прокомментировал победу команды в полуфинальном матче Евролиги. В напряжённом поединке «армейцы» обыграли «Реал» Мадрид – 95:90. Сам баскетболист, набрав 23 очка, вместе с Нандо де Коло стал самым результативным игроком матча.



«Это была потрясающая игра. Не знаю, было ли в моей карьере нечто подобное. Нам противостояла отличная команда — с хорошей глубиной состава, опытом, талантом, с игроками-победителями.



Было очень тяжело отыгрываться три раза по ходу матча и в итоге победить. Мы проигрывали 11 очков, потом 14, не шла игра, но мы собрались и показали тот настрой, который был с нами на протяжении всего этого сезона.



Мы продолжаем верить. В прошлом году для нас стало ударом дойти до «Финала четырёх» и проиграть. Но сейчас мы счастливы. У нас впереди ещё один матч, и мы должны закончить дело», – цитирует Родригеса официальный сайт Евролиги.



Напомним, финальный матч Евролиги состоится 19 мая в 21:30 мск. Соперником ЦСКА станет «Анадолу Эфес».

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