Видеообзор победы «Анадолу Эфеса» над «Фенербахче» в полуфинале Евролиги

Турецкий клуб «Анадолу Эфес» стал первым финалистом Евролиги. В первом матче «Финала четырёх» им была одержала убедительная победа над «Фенербахче» — 92:73.
После упорной первой половины, завершившейся со счётом 45:40 в пользу «Эфеса», во второй части матча номинальные гости позволили «Фенербахче» набрать лишь 33 очка против 47 в своём исполнении.
Звездой вечера стал бывший баскетболист «Бостон Селтикс» и «Бруклин Нетс» Шейн Ларкин, который принёс «Эфесу» 30 очков, отметился 7 ассистами и 7 подборами.
Таким образом, «Анадолу Эфес» сыграет за главный трофей Евролиги с ЦСКА. Решающий поединок команд состоится 19 мая, в 21:30 мск.
Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».
Действующим чемпионом Евролиги является «Реал» Мадрид. В финале прошлогоднего розыгрыша испанский клуб оказался сильнее «Фенербахче» – 85:80.
- 18 мая 2019
-
01:51
-
01:28
-
00:57
-
00:53
-
00:46
-
00:35
-
00:08
- 17 мая 2019
-
21:04
-
20:21
-
18:18
-
18:06
-
15:10
-
14:31
-
13:36
-
13:02
-
12:46
-
12:29
-
12:10
-
12:02
-
11:50
-
11:44
-
11:33
-
11:02
-
09:50
-
09:37
-
09:29
-
06:41
-
01:34
-
01:01
- 16 мая 2019
-
23:55
-
22:59
-
21:21
-
20:42
-
19:00
-
18:31