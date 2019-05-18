Видеообзор победы «Анадолу Эфеса» над «Фенербахче» в полуфинале Евролиги

Турецкий клуб «Анадолу Эфес» стал первым финалистом Евролиги. В первом матче «Финала четырёх» им была одержала убедительная победа над «Фенербахче» — 92:73.

После упорной первой половины, завершившейся со счётом 45:40 в пользу «Эфеса», во второй части матча номинальные гости позволили «Фенербахче» набрать лишь 33 очка против 47 в своём исполнении.

Звездой вечера стал бывший баскетболист «Бостон Селтикс» и «Бруклин Нетс» Шейн Ларкин, который принёс «Эфесу» 30 очков, отметился 7 ассистами и 7 подборами.

Таким образом, «Анадолу Эфес» сыграет за главный трофей Евролиги с ЦСКА. Решающий поединок команд состоится 19 мая, в 21:30 мск.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».

Действующим чемпионом Евролиги является «Реал» Мадрид. В финале прошлогоднего розыгрыша испанский клуб оказался сильнее «Фенербахче» – 85:80.