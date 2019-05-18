Тренер «Реала»: матч с ЦСКА был не на жизнь, а на смерть

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо прокомментировал поражение в полуфинальном матче Евролиги с ЦСКА (90:95).

«Во-первых, поздравляю ЦСКА с победой, во-вторых, хочу поздравить своих игроков с отличным сезоном в Евролиге. Выиграли много матчей в регулярном чемпионате, побеждали в плей-офф и вышли в «Финал четырёх». Эта встреча была не на жизнь, а на смерть, мы противостояли хорошей команде. Конечно, сейчас очень расстроены, но ничего плохого о своих игроках сказать не могу, потому что они боролись до конца.

Мы провели хороший сезон, другие команды не были настолько хороши. Знали, что будет трудно победить такой клуб, как ЦСКА. Ещё раз поздравляю своих ребят с отличным годом в Евролиге», — приводит слова Ласо ТАСС.

Напомним, финальный матч Евролиги состоится 19 мая в 21:30 мск. Соперником ЦСКА станет «Анадолу Эфес».