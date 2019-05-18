Видеообзор матча, позволившего ЦСКА выйти в финал Евролиги

БК ЦСКА стал вторым финалистом Евролиги, в упорнейшем поединке обыграв испанский «Реал» — 95:90.
Первая половина матча получилась абсолютно равной и завершилась с минимальным преимуществом испанского клуба — 45:43. В третьей четверти мадридцы вырвались вперёд ещё на 6 баллов, однако старания ЦСКА привели к тому, что за три минуты до финальной сирены счёт стал равным — 80:80.
Финальная перестрелка завершилась в пользу «армейцев» — за 1.19 до конца основного времени Нандо де Коло отметился важнейшим трёхочковым, выведя ЦСКА вперёд — 87:85. Нервная концовка осталась за российским клубом.
Самыми результативными игроками матча стали де Коло и Серхио Родригес, на их счету по 23 очка. 18 очков — у Уилла Клайберна.
Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».
Главный трофей Евролиги ЦСКА разыграет в матче с турецким «Анадолу Эфес», который ранее уверенно обыграл «Фенербахче» — 92:73.
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