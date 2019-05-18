Эванс дисквалифицирован на два года за нарушение антинаркотической программы

Национальная баскетбольная ассоциация дисквалифицировала атакующего защитника «Индианы Пэйсерс» Тайрика Эванса на два года за нарушение антинаркотической программы, сообщает пресс-служба лиги.

Контракт Эванса с «Индианой» рассчитан до конца нынешнего сезона. 1 июля 29-летний игрок станет неограниченно свободным агентом.

В минувшем регулярном чемпионате Тайрик набирал 10,2 очка, собирал 2,9 подбора, отдавал 2,4 передачи, а также совершал 0,8 перехвата и 0,3 блок-шота за 20,3 минуты игры.

В этом постсезоне средние показатели атакующего защитника составили 15,3 очка, 4,3 подбора, 0,8 передачи, 0,8 перехвата и 0,3 блок-шота за 21,0 минуты.

«Пэйсерс» вылетели из плей-офф в первом раунде, проиграв «Бостон Селтикс» (0-4).