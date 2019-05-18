На звание лучшего новичка претендуют Дончич, Янг и Эйтон

Национальная баскетбольная ассоциация на официальном сайте назвала имена игроков, претендующих на звание лучшего новичка по итогам регулярного чемпионата нынешнего сезона.
В список вошли форвард «Даллас Маверикс» Лука Дончич, разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг и центровой «Финикс Санз» Дэандре Эйтон.
Дончич в регулярном чемпионате набирал 21,2 очка, собирал 7,8 подбора, отдавал 6,0 передачи, а также совершал 1,1 перехвата и 0,3 блок-шота за 32,2 минуты игры.
Янг завершил «регулярку» с показателями 19,1 очка, 8,1 передачи, 3,7 подбора, 0,9 перехвата и 0,2 блок-шота за 30,9 минуты игры.
Средняя статистика Эйтона в регулярном чемпионате составила 16,3 очка, 10,3 подбора, 1,8 передачи, 0,9 перехвата и 0,9 блок-шота за 30,7 минуты игры.
В минувшим сезоне лучшим новичком был признан разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс.
Победитель будет назван на церемонии вручения наград, которая состоится 24 июня в Лос-Анджелесе, США.
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