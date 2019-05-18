Эффектные данки Адетокунбо — в видеообзоре 2-й игры серии «Милуоки» — «Торонто»
Во втором матче серии финала плей-офф НБА Восточной конференции «Милуоки Бакс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча прошла в Милуоки на арене «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев — 125:103, 2-0.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, записавший в актив 31 очко, 8 подборов, 2 передачи и 1 блок-шот. Лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо набрал 30 очков, собрал 17 подборов, отдал 5 результативных передач, а также совершил 2 блока и 1 перехват. Форвард Эрсан Ильясова завершил игру с 17 очками, 3 подборами, 2 передачами и 2 перехватами.
Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».
Третью встречу «Рэпторс» и «Бакс» проведут в Торонто на «Скотиабанк-Арене» 20 мая, начало — в 2:00 мск.
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