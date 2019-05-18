Гобер, Адетокунбо и Джордж — претенденты на звание лучшего защищающегося игрока

Национальная баскетбольная ассоциация на официальном сайте назвала имена претендентов на звание лучшего защищающегося игрока по итогам регулярного чемпионата нынешнего сезона.

В список вошли лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж и центровой «Юты Джаз» Руди Гобер.

Адетокунбо в регулярном чемпионате набирал 27,7 очка, собирал 12,5 подбора, отдавал 5,9 передачи, а также совершал 1,5 блок-шота и 1,3 перехвата за 32,8 минуты игры.

Средняя статистика Джорджа в «регулярке» составила 28,0 очка, 8,2 подбора, 4,1 передачи, 2,2 перехвата и 0,4 блок-шота за 36,9 минуты.

Гобер завершил регулярный чемпионат с показателями 15,9 очка, 12,9 подбора, 2,3 блок-шота, 2,0 передачи и 0,8 перехвата за 31,8 минуты игры.

В минувшим сезоне лучшим защищающимся баскетболистом был признан Гобер.

Победитель будет назван на церемонии вручения наград, которая состоится 24 июня в Лос-Анджелесе, США.