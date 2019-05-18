«Лейкерс» попытаются заполучить Била, если не договорятся об обмене Дэвиса

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис — не единственный игрок, на которого руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» готово обменять своих молодых баскетболистов. В список калифорнийцев входит также защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил, сообщает Sporting News.

Бил станет приоритетным вариантом для «Лейкерс», если им не удастся договориться с «Пеликанс» об обмене Дэвиса.

В регулярном чемпионате нынешнего сезона Брэдли набирал 25,6 очка, отдавал 5,5 передачи, собирал 5,0 подбора, а также совершал 1,5 перехвата и 0,7 блок-шота за 36,9 минуты игры.

«Лос-Анджелес» завершил «регулярку» на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Калифорнии в 82 матчах одержала 37 побед и потерпела 45 поражений.