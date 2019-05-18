Чемпион НБА рассказал, как прошёл допинг-тест с помощью поддельных гениталий

Двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом признался, что накануне летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах обманул допинг-офицера, чтобы скрыть факт употребления марихуаны, которую он курил каждый день.

«Мы начали искать в Интернете поддельные гениталии. Изучили различные способы, как можно обмануть допинг-тест. После тщательных поисков заказали то, что нам было нужно. Всё было доставлено уже на следующий день», — цитирует 39-летнего американца People.

По словам Одома, когда допинг-офицер пришёл к нему домой, он уже всё подготовил. Бывший профессиональный баскетболист использовал мочу тренера, который не употреблял наркотики. Ёмкость с жидкостью была помещена в поддельные гениталии, спрятанные в области паха Ламара. Допинг-офицер, стоявший в паре метров от игрока, ничего не заподозрил. В итоге Одом успешно прошёл тест и принял участие в Олимпиаде.