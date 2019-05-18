Мессина: мои симпатии в полуфинале Евролиги были на стороне ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА, а ныне тренер «Сан-Антонио Спёрс» Этторе Мессина прокомментировал итоги полуфинального матча «Финала четырёх» Евролиги между ЦСКА и «Реалом».
«Мы увидели очень интересный матч между «Фенербахче» и «Эфесом». У Обрадовича не было двух игроков, и это, мне кажется, сказалось на них. Пара защитников Ларкин и Мицич решили игру за счёт индивидуального мастерства. В конце концов, в какой-то момент «Фенербахче» просто перестал сопротивляться. Они поняли, что не смогут победить, и впали в депрессию. Возможно, именно поэтому разница в счёте оказалась именно такой, какой она стала. Но в «Финале четырёх», на самом деле, всё равно, выигрываешь ты с разницей в одно очко или в 20. Это ничего не значит.
А ЦСКА вчера был очень терпеливым. Они постоянно оставались в игре даже тогда, когда казалось, что все валится из рук. Они продолжали играть, защищались, подбирали и в конце концов победили. Когда де Коло и Родригес на двоих набирают больше 40 очков, ЦСКА очень сложно остановить. Конечно, я поддерживал команду, в которой провёл шесть лет. В Москве я познакомился с множеством отличных людей, приобрел много друзей. Естественно, мои симпатии были на стороне ЦСКА», — сказал Этторе Мессина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Комаровым.
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