Одом: я сексуальный наркоман, я спал более чем с 2000 женщин

Двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом рассказал о проблемах и пристрастии к сексу и наркотикам. Одом подчеркнул, что именно его пристрастия привели к разводу с Ким Кардашьян.
«Я сексуальный наркоман. У меня был секс более чем с двумя тысячами женщин. Было слишком много стриптизёрш, чтобы всех сосчитать. Это не было чем-то серьёзным, но я часто платил им за это. Никогда о них не думал. Когда Ким Кардашьян узнала об изменах, я был шокирован и смущён. Хотел всё вернуть обратно, но это невозможно. Хотел бы это скрыть, но такой грех сложно скрывать долго.
У меня были проблемы. Для меня секс стал стимулом к употреблению наркотиков. Ты всегда стремишься удвоить приятные ощущения. Но после передозировки в 2005 году будто сработал будильник. Это уже не могло продолжаться», — приводит слова Ламара Одома People.
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