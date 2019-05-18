В «Хьюстон Рокетс» намерены продлить контракт с Гордоном

Владелец «Хьюстон Рокетс» Тилман Фертитта сообщил, что хотел бы сохранить в составе команды из Техаса атакующего защитника Эрика Гордона.

«Если это будет возможно, мы бы хотели с ним продлить соглашение», — приводит слова Фертитты Houston Chronicle.

В межсезонье контракт игрока с «Хьюстоном» подойдёт к концу. В регулярном чемпионате сезона-2018/19 Гордон принял участие в 68 матчах (53 в старте), набирая в них 16,2 очка, собирая 2,2 подбора и совершая 1,9 передачи в среднем. В плей-офф Гордон успел поучаствовать в 11 матчах команды (все в старте), набирая в них 17,8 очка, собирая 2,5 подбора и совершая 1,3 передачи в среднем.

Уходящий сезон стал для 30-летнего баскетболиста третьим в составе «Хьюстон Рокетс».