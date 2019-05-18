Де Коло: не думаю, что «Анадолу Эфес» — сюрприз в этом «Финале четырёх»

Защитник ЦСКА Нандо де Коло поделился ожиданиями от решающего матча «Финала четырёх» Евролиги, в котором его команда встретится с «Анадолу Эфес». Француз считает, что появление команды из Стамбула в финале турнира закономерно.

«Самое главное — оставаться сфокусированными на себе. Вот и всё. Мы проанализируем «Эфес», они проводят отличный сезон, у них много отличных игроков, но, как я сказал, главное — делать то, что мы должны.



Не думаю, что «Эфес» — сюрприз в этом «Финале четырёх». Они проводят отличный сезон, финишировали на четвёртом месте. Это отличная команда, и она заслужила быть здесь. То, что они сделали вчера, доказывает, что они играют в отличный баскетбол. Нам нужно быть готовыми к финалу и отдать всех себя», — передаёт слова де Коло корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.