Хантер: сделаем всё, чтобы привезти главный приз Евролиги в Москву

Центровой баскетбольного ЦСКА Отелло Хантер поделился ожиданиями от финальной встречи Евролиги, в котором его команда померится силами с «Анадолу Эфес».
«Они играют в отличный баскетбол, очень стабильны в этом сезоне. У Эргина Атамана очень много талантливых ребят, которые голодны до больших побед. Посмотрите, как в полуфинале сыграли Шейн Ларкин и Василие Мицич. И они регулярно показывают такую результативную игру. Так что нас ждёт очередная битва.
Безусловно, помимо Ларкина и Мицича у них хватает звёздных игроков. До решающего матча Евролиги нельзя добраться случайно.
Фаворит ли ЦСКА? Шансы 50 на 50. Это «Финал четырёх», и тут бывает всякое. При этом скажу, что мы изучили «Анадолу» и знаем, как сдержать их лидеров, навязать свою игру. Сделаем всё, чтобы привезти главный приз Евролиги в Москву», — приводят слова Хантера «Известия».
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