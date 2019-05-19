«Голден Стэйт» снова обыграл «Портленд», счёт в серии — 3-0
В третьем матче финальной серии плей-офф Западной конференции «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашней площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и уступил со счётом 99:110 (29:27, 37:26, 13:29, 20:28).
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 36 очков. Он реализовал 6 бросков из 16 из-за дуги и 8 из 9 с линии штрафных. Трипл-даблом в составе победителей отметился Дрэймонд Грин (20 очков, 13 подборов, 12 передач). 19 очков набрал Клэй Томпсон.
В составе «Портленда» 23 очка набрал Си Джей Макколлум, 19 — у Дэмьена Лилларда.
«Голден Стэйт» повёл в серии со счётом 3-0. Следующий матч состоится на площадке «Портленда» 21 мая, начало – в 4:00 мск.
НБА - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
19 мая 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
99 : 110
(29:27, 37:26, 13:29, 20:28)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 23, Лиллард - 19, Леонард - 16, Тёрнер - 12, Кантер - 7, Харклесс - 6, Коллинс - 6, Карри - 5, Худ - 3, Амину - 2, Лейман, Лябисье, Саймонс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 36, Грин - 20, Томпсон - 19, Луни - 8, Белл - 6, Кук - 6, Ливингстон - 6, Маккинни - 5, Игуодала - 2, Йеребко - 2, Эванс, Богут, Джонс
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