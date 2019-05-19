«Голден Стэйт» снова обыграл «Портленд», счёт в серии — 3-0

В третьем матче финальной серии плей-офф Западной конференции «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашней площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и уступил со счётом 99:110 (29:27, 37:26, 13:29, 20:28).

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Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 36 очков. Он реализовал 6 бросков из 16 из-за дуги и 8 из 9 с линии штрафных. Трипл-даблом в составе победителей отметился Дрэймонд Грин (20 очков, 13 подборов, 12 передач). 19 очков набрал Клэй Томпсон.

В составе «Портленда» 23 очка набрал Си Джей Макколлум, 19 — у Дэмьена Лилларда.

«Голден Стэйт» повёл в серии со счётом 3-0. Следующий матч состоится на площадке «Портленда» 21 мая, начало – в 4:00 мск.