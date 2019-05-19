Эффектные трёхочковые Стефена Карри – в обзоре матча «Портленд» – «Голден Стэйт»
«Портленд Трэйл Блэйзерс» на своей площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» в третьем матче финала плей-офф Западной конференции НБА. Среди лучших моментов встречи оказались эффектные трёхочковые разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри, а также сокрушительный данк центрового «Портленда» Майерса Леонарда после передачи разыгрывающего Дэмьена Лилларда в быстрой контратаке.
Матч завершился победой «Голден Стэйт» со счётом 110:99. Самым результативным игроком встречи, набрав 36 очков, стал разыгрывающий победителей Стефен Карри. У «Портленда» — атакующий защитник Си Джей Макколлум (23). Теперь «Уорриорз» повели в серии до четырёх побед со счётом 3-0.
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