Игуодала получил травму ноги в третьем матче серии с «Портлендом»
Резервный лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала из-за травмы ноги был вынужден покинуть площадку в третьем матче финала плей-офф Западной конференции НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» и не смог продолжить игру, сообщает ESPN. Степень серьёзности повреждения будет установлена после МРТ-обследования.
Встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» со счётом 110:99. После неё «Уорриорз» ведут в серии до четырёх побед — 3-0. Игуодала в этом матче набрал 2 очка, совершил 5 подборов, отдал 2 передачи и сделал перехват за 18 минут
В нынешнем плей-офф форвард записывает в актив 10,1 очка, 4,3 подбора и 3,9 передачи за 29 минут игры. После травмы стартового лёгкого форварда Кевина Дюранта он выходит в стартовой пятёрке.
Лиллард играл со сломанными рёбрами в третьем матче серии с «Голден Стэйт»
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