Стив Керр: Дрэймонд Грин был как бульдозер, сокрушающий всё на пути
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр подчеркнул ключевую роль мощного форварда Дрэймонда Грина в успехе команды в третьем матче финала плей-офф Западной конференции с «Портленд Трэйл Блэйзерс».
«Даже не знаю, что сказать о Грине. Он был как бульдозер, сокрушающий всё на своём пути. Дрэймонд задал команде невероятный ритм и как будто вовсе не знал усталости. Это один из лучших матчей в его исполнении за всё время», – цитирует Керра ESPN.
Встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» со счётом 110:99. После неё «Уорриорз» ведут в серии до четырёх побед — 3-0. Грин в этом матче оформил трипл-дабл из 20 очков, 13 подборов и 12 передач, а также сделал 4 перехвата и поставил блок-шот за 38 минут.
«Голден Стэйт» снова обыграл «Портленд», счёт в серии — 3-0
- 19 мая 2019
-
11:58
-
11:47
-
11:33
-
10:54
-
10:46
-
10:33
-
10:00
-
09:51
-
09:31
-
07:13
-
03:52
-
00:34
- 18 мая 2019
-
23:11
-
22:35
-
21:49
-
20:45
-
18:57
-
17:17
-
16:00
-
15:30
-
15:16
-
14:26
-
13:03
-
12:36
-
12:16
-
11:43
-
11:26
-
11:06
-
10:52
-
10:30
-
09:58
-
09:39
-
07:01
-
06:04
-
04:31
Партнерский контент