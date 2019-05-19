Стив Керр: Дрэймонд Грин был как бульдозер, сокрушающий всё на пути

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр подчеркнул ключевую роль мощного форварда Дрэймонда Грина в успехе команды в третьем матче финала плей-офф Западной конференции с «Портленд Трэйл Блэйзерс».



«Даже не знаю, что сказать о Грине. Он был как бульдозер, сокрушающий всё на своём пути. Дрэймонд задал команде невероятный ритм и как будто вовсе не знал усталости. Это один из лучших матчей в его исполнении за всё время», – цитирует Керра ESPN.



Встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» со счётом 110:99. После неё «Уорриорз» ведут в серии до четырёх побед — 3-0. Грин в этом матче оформил трипл-дабл из 20 очков, 13 подборов и 12 передач, а также сделал 4 перехвата и поставил блок-шот за 38 минут.

«Голден Стэйт» снова обыграл «Портленд», счёт в серии — 3-0