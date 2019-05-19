Лиллард: я бился головой о защитную стену «Голден Стэйт»

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард объяснил причины множества промахов в третьем матче финала плей-офф Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз».
«Старался быть агрессивным, старался вести за собой команду. Но меня всегда опекали два игрока соперника, а иногда их страховал Дрэймонд Грин. Я как будто бился головой о защитную стену «Голден Стэйт». Подчас против меня действовали сразу три оппонента. В такой ситуации сложно найти хороший шанс для атаки. А когда всё же появлялась возможность для открытого броска и я не попадал, то становилось ещё хуже», – цитирует Лилларда ESPN.
Встреча завершилась домашним поражением «Портленда» со счётом 99:110. После неё «Трэйл Блэйзерс» уступают в серии до четырёх побед — 0-3. Лиллард в этом матче набрал 19 очков, реализовав 2 броска из 9 с ближней и средней дистанций и 3 трёхочковых из 9, а также совершил 6 подборов, отдал 6 передач и сделал 2 перехвата за 40 минут.
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