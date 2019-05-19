Стефен Карри: у Дрэймонда Грина как будто восемь глаз

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отметил важный вклад мощного форварда Дрэймонда Грина в успех команды в третьем матче финала плей-офф Западной конференции с «Портленд Трэйл Блэйзерс».



«У Грина как будто восемь глаз. Он видит всё на площадке и знает, что сказать в нужный момент. Дрэймонд всегда полностью владеет ситуацией и обладает высоким баскетбольным IQ. Отчасти это следствие опыта, но, кроме того, он настолько универсальный игрок, что может помогать команде различными способами», — цитирует Карри ESPN.



Встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» со счётом 110:99. После неё «Уорриорз» ведут в серии до четырёх побед — 3-0. Грин в этом матче оформил трипл-дабл из 20 очков, 13 подборов и 12 передач, а также сделал 4 перехвата и поставил блок-шот за 38 минут.

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