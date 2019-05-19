«Хьюстон» не будет продлевать контракт с координатором игры в обороне Бзделиком
«Хьюстон Рокетс» не будет продлевать контракт с ассистентом главного тренера Джеффом Бзделиком, который отвечал за организацию игры в обороне.
«Срок действия соглашения с Бзделиком истёк, и оно не будет продлеваться. Мы ищем любые возможности для усиления. Это касается игроков, тренеров, сотрудников организации и вообще всего», – цитирует генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори Houston Chronicle.
66-летний Бзделик считается создателем оборонительной модели, которая позволила «Рокетс» в сезоне-2017/18 выиграть регулярный чемпионат и дойти до финала Западной конференции в плей-офф. Прошлым летом он ушёл в отставку, но после неудачного старта в нынешнем регулярном чемпионате «Хьюстон» убедил его вернуться.
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