Нёрс: утешает, что «Оклахома-Сити» победил «Сан-Антонио», уступая в серии — 0-2
Главный тренер «Торонто Рэпторс» Ник Нёрс не теряет оптимизма накануне третьего матча финала плей-офф Восточной конференции с «Милуоки Бакс».
«Говорите, что в 94% случаев команды, уступавшие в ходе серии — 0-2, в итоге проигрывали? Этого не может быть. Проверьте как следует.
Как может мотивировать такая статистика? Утешает, что «Оклахома-Сити» уступал в серии «Сан-Антонио» — 0-2, проиграв «-34» и «-24», а затем выиграл в четырёх следующих матчах с выдающейся командой.
На самом деле, не придаю значения статистике и истории. Хочу только, чтобы моя команда сыграла на максимуме возможностей в третьей встрече и изменила ход серии», — цитирует Нёрса ESPN.
«Торонто» уступает «Милуоки» в серии до четырёх побед со счётом 0-2.
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