«Мемфис» провёл собеседование с Кокошковым

«Мемфис Гриззлиз» провёл собеседование с Игором Кокошковым относительно вакантной должности главного тренера команды, сообщает ESPN. По окончании нынешнего регулярного чемпионата «Мемфис» расстался с наставником Джей Би Бикерстаффом.



Для 47-летнего Кокошкова нынешний сезон стал дебютным в качестве главного тренера в НБА. Во главе «Финикс Санс» он одержал 19 побед при 63 поражениях и был уволен после завершения регулярного чемпионата. Ранее словенский специалист в течение 18 лет работал в тренерских штабах «Лос-Анджелес Клипперс», «Детройт Пистонс», «Финикса», «Кливленд Кавальерс», «Орландо Мэджик» и «Юта Джаз». Также он возглавлял сборные Грузии и Словении, с последней из которых выиграл Евробаскет-2017.