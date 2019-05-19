Хантер: никто из игроков ЦСКА не думает о контрактах

Центровой ЦСКА Отелло Хантер подчеркнул, что в преддверии «Финала четырёх» Евролиги никто из игроков команды не задумывается об отсутствии ясности относительно следующего сезона. У большинства баскетболистов ЦСКА контракты с клубом истекают в межсезонье.

«Давит ли ситуация с контрактами? Никто не думает о контрактах. Все мысли — о «Финале четырёх», это чистая правда», — приводит слова Хантера «Известия».

Ранее в руководстве московского клуба заявляли, что будут принимать решение о продлении контрактов с игроками лишь после того, как определятся с главным тренером на следующий сезон.

Сегодня, 19 мая, ЦСКА проведёт решающий матч в борьбе за трофей Евролиги. Команде Итудиса будет противостоять «Анадолу Эфес». В матче за третье место сойдутся «Фенербахче» и «Реал».