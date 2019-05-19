«Реал» стал победителем молодёжного турнира Евролиги
Молодёжная команда мадридского «Реала» стал чемпионом молодёжного турнира Евролиги, сообщает пресс-служба соревнований. В финале мадридский коллектив переиграл сербских сверстников из команды «Мега Бемакс».
Самым результативным игроком в составе победителей стал Марио Накич, набравший 33 очка. Встреча завершилась со счётом 95:76 в пользу мадридской команды.
Основной состав «Реала» сегодня, 19 мая, в матче за третье место встретится с победителями регулярного сезона, турецким «Фенербахче». Начало встречи — в 18:30 по московскому времени. В полуфинале турнира мадридский клуб уступил российскому ЦСКА.
Главный трофей турнира оспорят московский ЦСКА и «Анадолу Эфес». Этот матч начнётся в 21:30 мск.
- 19 мая 2019
-
17:17
-
16:52
-
15:59
-
15:34
-
14:59
-
13:06
-
12:51
-
12:27
-
11:58
-
11:47
-
11:33
-
10:54
-
10:46
-
10:33
-
10:00
-
09:51
-
09:31
-
07:13
-
03:52
-
00:34
- 18 мая 2019
-
23:11
-
22:35
-
21:49
-
20:45
-
18:57
-
17:17
-
16:00
-
15:30
-
15:16
-
14:26
-
13:03
-
12:36
-
12:16
-
11:43
-
11:26
Партнерский контент