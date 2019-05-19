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«Реал» стал победителем молодёжного турнира Евролиги

«Реал» стал победителем молодёжного турнира Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Молодёжная команда мадридского «Реала» стал чемпионом молодёжного турнира Евролиги, сообщает пресс-служба соревнований. В финале мадридский коллектив переиграл сербских сверстников из команды «Мега Бемакс».

Самым результативным игроком в составе победителей стал Марио Накич, набравший 33 очка. Встреча завершилась со счётом 95:76 в пользу мадридской команды.

Основной состав «Реала» сегодня, 19 мая, в матче за третье место встретится с победителями регулярного сезона, турецким «Фенербахче». Начало встречи — в 18:30 по московскому времени. В полуфинале турнира мадридский клуб уступил российскому ЦСКА.

Главный трофей турнира оспорят московский ЦСКА и «Анадолу Эфес». Этот матч начнётся в 21:30 мск.

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