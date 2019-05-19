Траджан Лэнгдон стал генеральным менеджером «Нью-Орлеан Пеликанс»

Бывший игрок ЦСКА и московского «Динамо» Траджан Лэнгдон занял пост генерального менеджера «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает Sports Illustrated.



Напомним, что в феврале руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» приняло решение уволить с поста генерального менеджера команды Дэлла Демпса.



«Нью-Орлеан» завершил регулярный чемпионат на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда из штата Луизиана в 82 матчах одержала 33 победы и потерпела 49 поражений.



Лэнгдон с 2005 по 2011 год выступал за московский ЦСКА, а до этого провёл один сезон в столичном «Динамо». После завершения карьеры игрока американец работал скаутом в «Сан-Антонио Спёрс». Пост помощника генерального менеджера в «Бруклине» Траджан занял в начале марта 2016 года.