Траджан Лэнгдон стал генеральным менеджером «Нью-Орлеан Пеликанс»
Бывший игрок ЦСКА и московского «Динамо» Траджан Лэнгдон занял пост генерального менеджера «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает Sports Illustrated.
Напомним, что в феврале руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» приняло решение уволить с поста генерального менеджера команды Дэлла Демпса.
«Нью-Орлеан» завершил регулярный чемпионат на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда из штата Луизиана в 82 матчах одержала 33 победы и потерпела 49 поражений.
Лэнгдон с 2005 по 2011 год выступал за московский ЦСКА, а до этого провёл один сезон в столичном «Динамо». После завершения карьеры игрока американец работал скаутом в «Сан-Антонио Спёрс». Пост помощника генерального менеджера в «Бруклине» Траджан занял в начале марта 2016 года.
- 19 мая 2019
-
20:19
-
19:49
-
18:56
-
17:17
-
16:52
-
15:59
-
15:34
-
14:59
-
13:06
-
12:51
-
12:27
-
11:58
-
11:47
-
11:33
-
10:54
-
10:46
-
10:33
-
10:00
-
09:51
-
09:31
-
07:13
-
03:52
-
00:34
- 18 мая 2019
-
23:11
-
22:35
-
21:49
-
20:45
-
18:57
-
17:17
-
16:00
-
15:30
-
15:16
-
14:26
-
13:03
-
12:36
Партнерский контент