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Траджан Лэнгдон стал генеральным менеджером «Нью-Орлеан Пеликанс»

Траджан Лэнгдон стал генеральным менеджером «Нью-Орлеан Пеликанс»
Баскетбол / НБА 0

Бывший игрок ЦСКА и московского «Динамо» Траджан Лэнгдон занял пост генерального менеджера «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает Sports Illustrated.

Напомним, что в феврале руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» приняло решение уволить с поста генерального менеджера команды Дэлла Демпса.

«Нью-Орлеан» завершил регулярный чемпионат на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда из штата Луизиана в 82 матчах одержала 33 победы и потерпела 49 поражений.

Лэнгдон с 2005 по 2011 год выступал за московский ЦСКА, а до этого провёл один сезон в столичном «Динамо». После завершения карьеры игрока американец работал скаутом в «Сан-Антонио Спёрс». Пост помощника генерального менеджера в «Бруклине» Траджан занял в начале марта 2016 года.

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