Мадридский «Реал» переиграл «Фенербахче» в матче за третье место Евролиги сезона-2018/19. Мадридский клуб с первой четверти захватил инициативу в матче, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в восемь очков. Однако во втором игровом отрезке «Фенербахче» удалось не только отыграться, но и выйти вперёд, выиграв отрезок с разницей «+10».



После большого перерыва «Реал» снова смог прибавить и вырваться вперёд — к заключительному игровому отрезку «Реал» выигрывал с разницей в шесть очков. В заключительном игровом отрезке «Реалу» удался мощный рывок — за первые шесть минут четверти они набрали 13 очков против нуля у «Фенербахче». Итоговый счёт встречи — 94:75 (24:16, 14:24, 31:23, 25:12:) в пользу «Реала».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Густаво Айон, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Факундо Кампаццо, который набрал 12 очков и отдал 15 результативных передач. В составе «Фенербахче» отличился Костас Слукас, набравший 17 очков.