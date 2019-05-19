Бикерстафф станет ассистентом главного тренера «Кливленд Кавальерс»

Бывший главный тренер «Мемфиса» Джей Би Бикерстафф будет назначен на пост ассистента главного тренера «Кливленд Кавальерс», сообщает Эдриан Войнаровски в своём «твиттере».
Напомним, что ранее стало известно, что Джон Белейн, главный тренер университетской команды Мичигана, станет новым тренером «Кливленд Кавальерс». Специалист согласовал пятилетний контракт с «Кливлендом». Бейлейн дважды выводил команду университета Мичигана в финал чемпионата NCAA. Это произошло в 2013 и 2018 годах.
Бикерстафф был уволен с поста главного тренера «Мемфиса» по завершении регулярного чемпионата. Коллектив из Теннесси по итогам сезона не смог пробиться в плей-офф, одержав 33 победы при 49 поражениях. Всего Бикерстафф в НБА провёл 216 матчей на посту главного тренера команд и сумел одержать в них 85 побед при 131 поражении. До работы в «Мемфисе» он возглавлял «Хьюстон Рокетс».
«Кливленд Кавальерс» остался без рулевого также по завершении регулярного чемпионата. Руководство клуба уволило с поста главного тренера Ларри Дрю.
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