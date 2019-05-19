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ЦСКА стал чемпионом Евролиги сезона-2018/19

ЦСКА стал чемпионом Евролиги сезона-2018/19
Баскетбол / Евролига 0

Московский ЦСКА переиграл «Анадолу Эфес» и стал чемпионом Евролиги сезона-2018/19. Встреча началась с преимуществом ЦСКА — «армейцы» захватили инициативу и повели в счёте после первой десятиминутки с разницей в девять очков. Вторая четверть осталась за турецкой командой, которой удалось сократить к большому перерыву отставание до двух очков.

Исход встречи решился во второй половине — в третьем игровом отрезке ЦСКА увеличил отрыв до шести очков, а четвёртый игровой отрезок также остался за московской командой. Итоговый счёт — 91:83 (29:20, 15:22, 24:20, 23:21) в пользу ЦСКА.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кори Хиггинс, набравший 20 очков. Ещё 20 очков на свой счёт записал Уилл Клайберн. В составе «Анадолу Эфес» 29 очков набрал Шейн Ларкин. Дабл-дабл на свой счёт записали Брайант Данстон, на счету которого 13 очков и 10 подборов, и Крунослав Симон, набравший 15 очков и совершивший 10 подборов.

Евролига. Финал
19 мая 2019, воскресенье. 21:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
83 : 91
(20:29, 22:15, 20:24, 21:23)
ЦСКА
Москва, Россия
Анадолу Эфес: Ларкин - 29, Симон - 15, Данстон - 13, Мичич - 10, Андерсон - 7, Мотум - 4, Бьёбуа - 3, Морман - 2, Балбай, Шанлы, Тунджер, Пляйсс
ЦСКА: Клайберн - 20, Хиггинс - 20, де Коло - 15, Хайнс - 9, Хэкетт - 7, Курбанов - 7, Хантер - 7, Родригес - 6, Боломбой, Питерс, Ухов, Воронцевич
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