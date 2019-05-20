Итудис: Кайл Хайнс — живая легенда
Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в финале Евролиги над «Анадолу Эфесом».
«Причина, по которой Кайл Хайнс находится слева от меня в том, что он — живая легенда. Я не только восхищаюсь этим парнем, мне не по силам выразить ему свою благодарность. То, как он относится ко всей команде, объединившись в раздевалке, где они провели много часов. Этот парень — моя правая рука, левая рука, мой живот и моё сердце.
Он сказал парням, что мы должны прийти и закончить свою работу. Легко сказать, гораздо сложнее было сделать это, и они проделали впечатляющую работу, приложив усилия всей командой», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт Евролиги.
Ваши нервы — наши проблемы! Как ЦСКА опять стал сильнейшим клубом Европы
Спустя три года после Берлина-2016 красно-синие возвращают себе корону европейского баскетбола! «Армейцы» — лучший клуб Старого Света!
- 20 мая 2019
-
00:26
-
00:13
- 19 мая 2019
-
23:54
-
23:39
-
22:40
-
20:19
-
19:49
-
18:56
-
17:17
-
16:52
-
15:59
-
15:34
-
14:59
-
13:06
-
12:51
-
12:27
-
11:58
-
11:47
-
11:33
-
10:54
-
10:46
-
10:33
-
10:00
-
09:51
-
09:31
-
07:13
-
03:52
-
00:34
- 18 мая 2019
-
23:11
-
22:35
-
21:49
-
20:45
-
18:57
-
17:17
-
16:00
Партнерский контент