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Итудис: Кайл Хайнс — живая легенда

Итудис: Кайл Хайнс — живая легенда
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в финале Евролиги над «Анадолу Эфесом».

«Причина, по которой Кайл Хайнс находится слева от меня в том, что он — живая легенда. Я не только восхищаюсь этим парнем, мне не по силам выразить ему свою благодарность. То, как он относится ко всей команде, объединившись в раздевалке, где они провели много часов. Этот парень — моя правая рука, левая рука, мой живот и моё сердце.

Он сказал парням, что мы должны прийти и закончить свою работу. Легко сказать, гораздо сложнее было сделать это, и они проделали впечатляющую работу, приложив усилия всей командой», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт Евролиги.

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